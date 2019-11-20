Пешеход получил тяжелые травмы в ДТП на улице Туполева в Твери

СЕГОДНЯ 11:04 2019-11-20T11:04:45+03:00

На улице Туполева в Твери сбили пешехода Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла утром, 20 ноября, на улице Туполева в Заволжском районе Твери. О случившемся сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

Пешеход переходил дорогу вне зоны действия пешеходного перехода и попал под машину "Лада Ларгус"ю

Пострадавший получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU