СЕГОДНЯ 09:06 2019-11-20T09:06:09+03:00

В Твери проходит единый день бесплатной юридической помощи Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Получить консультацию могут сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации

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Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи, приуроченный ко Всемирному дню ребенка, проходит в Твери 20 ноября.

Сегодня бесплатную правовую помощь сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить в Приёмной Президента РФ на ул. Советской, д. 46, с 13:00 до 16:00.

На вопросы обратившихся ответят представители Тверского регионального отделения «Ассоциации юристов России», Прокуратуры Тверской области, Управления федеральной службы судебных приставов по Тверской области, областного ГИБДД, преподаватели юридического факультета ТвГУ, региональных Адвокатской и Нотариальной палат, ЗАГСа.

Отметим, что в Тверской области вопросам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уделяется большое внимание.

- Наша задача - обеспечить адресный, индивидуальный подход к каждому ребенку, - считает губернатор Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU