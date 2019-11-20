В Твери проходит единый день бесплатной юридической помощи
Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи, приуроченный ко Всемирному дню ребенка, проходит в Твери 20 ноября.
Сегодня бесплатную правовую помощь сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить в Приёмной Президента РФ на ул. Советской, д. 46, с 13:00 до 16:00.
На вопросы обратившихся ответят представители Тверского регионального отделения «Ассоциации юристов России», Прокуратуры Тверской области, Управления федеральной службы судебных приставов по Тверской области, областного ГИБДД, преподаватели юридического факультета ТвГУ, региональных Адвокатской и Нотариальной палат, ЗАГСа.
Отметим, что в Тверской области вопросам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уделяется большое внимание.
- Наша задача - обеспечить адресный, индивидуальный подход к каждому ребенку, - считает губернатор Игорь Руденя.
ИСТОЧНИК KP.RU