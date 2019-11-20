2019-11-20T08:43:15+03:00
Общество

В День матери в Твери дети будут рисовать, петь и танцевать

Праздничные мероприятия пройдут в городских учреждениях культуры
Ольга ТРОФИМОВА
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День матери в Твери отметим 24 ноября Фото: пресс-служба администрации ТвериДень матери в Твери отметим 24 ноября Фото: пресс-служба администрации Твери
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День матери традиционно отмечается в России в последнее воскресенье ноября. В этом году он выпадает на 24 ноября.

В преддверии праздника в тверских учреждениях культуры и молодежной политики пройдут различные мероприятия.

Выставки детских рисунков, посвященные празднику мам, открыты в ДК поселка Элеватор, художественной школе им. В.А. Серова, библиотеке имени А.И. Герцена, библиотеке им. С.М.Кирова (филиал № 3), ДК поселка Сахарово.

В библиотеках и клубах по месту жительства пройдут концерты «Любимым мамам», «Вы самые, самые», «Самый главный человек», «Тепло сердец для наших любимых мам» и другие.

21 ноября в 15:00 часов дети выступят в ДК «Затверецкий», 22 ноября в 15:00 часов во Дворце творчества детей и молодежи, 24 ноября в 13:00 часов в досуговом центре «Мир».

22 ноября в ДК «Химволокно» состоится церемония вручения премии «Одаренные дети».

ИСТОЧНИК KP.RU

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