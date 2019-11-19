В Твери 10-летняя девочка ударилась о троллейбус, выскочив в прореху в пешеходном ограждении
Вечером 19 ноября на улице Строителей около дома №4 в ДТП пострадал ребёнок - 10-летняя девочка (2009 года рождения).
По информации региональной Госавтоинспекции, девочка играла на улице с братом. Вероятно, забыв об осторожности в пылу игры, она выбежала на проезжую часть, где ударилась о троллейбус. В ГИБДД также сообщают что в этом месте отсутствовала секция в пешеходном ограждении, что и позволило ребёнку легко оказаться на дороге.
С переломом мизинца, ушибом кисти и подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, девочку доставили в больницу. Её жизни ничего не угрожает.
Место происшествия. ФОТО: УГИБДД МВД России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU