В Твери 10-летняя девочка ударилась о троллейбус, выскочив в прореху в пешеходном ограждении

СЕГОДНЯ 21:56 2019-11-19T21:57:55+03:00

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Вечером 19 ноября на улице Строителей около дома №4 в ДТП пострадал ребёнок - 10-летняя девочка (2009 года рождения).

По информации региональной Госавтоинспекции, девочка играла на улице с братом. Вероятно, забыв об осторожности в пылу игры, она выбежала на проезжую часть, где ударилась о троллейбус. В ГИБДД также сообщают что в этом месте отсутствовала секция в пешеходном ограждении, что и позволило ребёнку легко оказаться на дороге.

С переломом мизинца, ушибом кисти и подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, девочку доставили в больницу. Её жизни ничего не угрожает.

Место происшествия. ФОТО: УГИБДД МВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU