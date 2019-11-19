В Заволжском районе Твери строят торговый павильон на 400 квадратных метров
В Заволжье начались работы по возведению крытого торгового павильона площадью порядка 400 квадратных метров, который будет расположен рядом с остановкой "Вагонзавод".
В нестационарном торговом объекте будут смонтированы системы электро– и водоснабжения. В павильоне установят готовые оборудованные торговые площади, социальные ряды и оставят свободные места для установки предпринимателями собственных торговых объектов.
На время возведения строения, по просьбе местных жителей и предпринимателей, торговля не прекращена. Торговые ряды перемещены на участок недалеко от остановки общественного транспорта.
По информации администрации Твери, подобный павильон в дальнейшем появится и на Молодежном бульваре в микрорайоне "Юность".
ИСТОЧНИК KP.RU