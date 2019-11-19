2019-11-19T21:46:19+03:00
Общество

В Заволжском районе Твери строят торговый павильон на 400 квадратных метров

Он будет располагаться в районе остановки "Вагонзавод"
Ольга ТРОФИМОВА
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Первый современный торговый павильон появится в Заволжье Фото: пресс-служба администрации ТвериПервый современный торговый павильон появится в Заволжье Фото: пресс-служба администрации Твери
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В Заволжье начались работы по возведению крытого торгового павильона площадью порядка 400 квадратных метров, который будет расположен рядом с остановкой "Вагонзавод".

В нестационарном торговом объекте будут смонтированы системы электро– и водоснабжения. В павильоне установят готовые оборудованные торговые площади, социальные ряды и оставят свободные места для установки предпринимателями собственных торговых объектов.

На время возведения строения, по просьбе местных жителей и предпринимателей, торговля не прекращена. Торговые ряды перемещены на участок недалеко от остановки общественного транспорта.

По информации администрации Твери, подобный павильон в дальнейшем появится и на Молодежном бульваре в микрорайоне "Юность".

ИСТОЧНИК KP.RU

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