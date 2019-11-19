Московские семинаристы несли свет веры арестантам из Тверской области

СЕГОДНЯ 21:41 2019-11-19T21:41:25+03:00

Студенты Московской духовной академии побывали в колонии №6 Бежецка. ФОТО: УФСИН по Тверской области.

Студенты Московской духовной академии побывали в Бежецке, в исправительной колонии №6

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Семинаристы под руководством иеромонаха Фаддея, руководителя миссионерского отдела академии, приехали к заключённым с миссионерской целью.

В колонии создан специальный отряд для заключённых с алкогольной или наркозависимостью. Студенты духовной академии встретились с членами этого отряда. Разговаривали о сострадании, терпимости, и других духовных ценностях. Арестанты задали молодым людям вопросы о религии и вере.

Семинаристы также побывали в штрафном изоляторе, доме трудолюбия, созданном в колонии при храме, музее колонии и отряде строгих условий.

ИСТОЧНИК KP.RU