2019-11-19T21:34:47+03:00
Происшествия

На перегоне Тверь-Дорошиха "Сапсан" насмерть сбил пенсионерку

Машинист подавал сигнал, но женщина его не услышала
Ольга ТРОФИМОВА
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На перегоне Тверь-Дорошиха "Сапсан" насмерть сбил пенсионеркуНа перегоне Тверь-Дорошиха "Сапсан" насмерть сбил пенсионеркуФото: Анатолий ЖДАНОВ
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ЧП произошло около 17:00 вечера, 15 ноября, на 474-м км Октябрьской железной дороги (перегон Тверь - Дорошиха). Скоростной поезд "Сапсан", сообщением Москва-Санкт-Петербург, сбил 77-летнюю женщину, которая переходила ж/д пути в непредназначенном для этого месте.

В пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь сообщили, что для предотвращения наезда на человека машинистом подавался звуковой сигнал, однако ЧП предотвратить не удалось.

Материал проверки по данному факту направлен с ССО ММСУ на транспорте СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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