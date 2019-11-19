Пропавшая в Тверской области девушка-подросток найдена живой
Шестнадцатилетняя Анна Елховенкова найдена живой. Об этом сообщили 19 ноября в пресс-службе регионального СКР.
Напомним, несовершеннолетняя жительница Удомли Тверской области пропала 4 ноября. 12 ноября она сообщила родителям, что возвращается, но домой так и не пришла.
О случившемся сообщили в Следственный комитет. В ходе проверки следователем был осуществлен выезд по месту последнего пребывания девочки, проведен осмотр, опрошены очевидцы.
Девушку искали следователи, полиция, волонтеры отряда "Сова". Местонахождение пропавшей было установлено.
- Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время девочка передана родителям, - сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU