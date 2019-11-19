Пропавшая в Тверской области девушка-подросток найдена живой

СЕГОДНЯ 18:47 2019-11-19T18:47:45+03:00

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Шестнадцатилетняя Анна Елховенкова найдена живой. Об этом сообщили 19 ноября в пресс-службе регионального СКР.

Напомним, несовершеннолетняя жительница Удомли Тверской области пропала 4 ноября. 12 ноября она сообщила родителям, что возвращается, но домой так и не пришла.

О случившемся сообщили в Следственный комитет. В ходе проверки следователем был осуществлен выезд по месту последнего пребывания девочки, проведен осмотр, опрошены очевидцы.

Девушку искали следователи, полиция, волонтеры отряда "Сова". Местонахождение пропавшей было установлено.

- Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время девочка передана родителям, - сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU