2019-11-19T18:37:39+03:00
Происшествия

В Твери пьяный пешеход попал под колеса иномарки

У пострадавшего - травма головы
Ольга ТРОФИМОВА
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Иномарка сбила пешехода на "зебре" Фото: УГИБДД России по Тверской областиИномарка сбила пешехода на "зебре" Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 19 ноября, в районе дома №15 на улице Паши Савельевой в Твери.

37-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и оказался под колесами автомобиля "Киа".

У пострадавшего выявлено состояние алкогольного опьянения, в ДТП он получил закрытую черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу. Угрозы его жизни нет.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, водитель иномарки трезвый, место происшествия не покинул.

Иномарка сбила пешехода на "зебре" Фото: УГИБДД России по Тверской области

Иномарка сбила пешехода на "зебре" Фото: УГИБДД России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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