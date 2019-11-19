В Твери пьяный пешеход попал под колеса иномарки
У пострадавшего - травма головы
Иномарка сбила пешехода на "зебре" Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 19 ноября, в районе дома №15 на улице Паши Савельевой в Твери.
37-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и оказался под колесами автомобиля "Киа".
У пострадавшего выявлено состояние алкогольного опьянения, в ДТП он получил закрытую черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу. Угрозы его жизни нет.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, водитель иномарки трезвый, место происшествия не покинул.
Иномарка сбила пешехода на "зебре" Фото: УГИБДД России по Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU