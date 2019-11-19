Восемь народных театров со всей России примут участие в фестивале «Тверской ангажемент»

СЕГОДНЯ 18:07 2019-11-19T18:29:24+03:00

В программе фестиваля будут представлены лучшие работы народных театров и театральных студий регионов страны. Фото: ТОДНТ

Спектакли будут идти «нон-стопом» на разных площадках города

Изменить размер текста: A A

Год театра продолжается. И теперь на очереди фестиваль любительских театров.

24 и 25 ноября в Твери пройдет Межрегиональный фестиваль любительского театрального искусства «Тверской ангажемент». Организаторы - Тверской областной Дом народного творчества при содействии Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова.

В программе фестиваля будут представлены лучшие работы народных театров и театральных студий регионов Российской Федерации - из Московской, Вологодской, Рязанской, Калужской, Тверской областей, республики Коми.

В течение двух дней свое искусство «нон-стопом» продемонстрируют 8 театров, также пройдут традиционные обсуждения и творческие встречи. Для режиссеров и актеров любительских театров и театральных студий запланирована творческая лаборатория и мастер-класс.

Лучшие работы будут отмечены в различных номинациях фестиваля: за лучшую мужскую роль, за лучшую женскую роль, за сценографию, за костюмы, за дебют, за лучший спектакль.

Театральный фестиваль пройдет на разных площадках города.

Спектакли будут как для взрослой, так и для детской аудитории. Фото: ТОДНТ

24 ноября (воскресенье)

Дворец культуры «Синтетик» пос. Химинститута.

11.00 - А. Экзюпери. «Маленький принц» (притча). Образцовый детский театр «Теремок», ДК «Современник», г. Конаково, Тверская область. Режиссер - Ольга Бардакова.

13.00 - Я. Экхольм. «Хитрая история» (сказка).Образцовый художественный коллектив «Вокально-театральная студия «Изумрудный город». ДК г. Вологда. Режиссер - Елена Казьмина.

15.00 - И.Васьковская. «Уроки сердца» (драма). «ТРаМ» народный театр рабочей молодежи ДК г. Кораблино, Рязанская область. Режиссер - заслуженный работник культуры РФ Татьяна Кочеткова.

17.00 - Торжественное открытие фестиваля

Ж.П.Сартр. «За закрытою душой» (мистическая драма). Экспериментальный театр «Твоя сцена» ЦКиД «Современник», г. Кимры, Тверская область. Режиссер - Евгения Савельева.

25 ноября (понедельник)

Тверской областной Дом народного творчества, пл. Михаила Тверского, д.3

11.00 - С.Михалков и С.Маршак. «Дело было вечером, делать было нечего» (литературная композиция). Образцовый коллектив «Театр – студия «Арлекин», Центральный ДК «Созвездие», г. Дмитров, Московская область. Режиссеры - Денис Храменков и Дарья Храменкова.

Тверской театр юного зрителя, ул. Советская, д.32

13.00 - Б.Можаев. «Старые и новые истории, или деревенская куролесица». «Народный любительский художественный коллектив Рязанской области» театр малых форм

районного ДК, р.п. Пителино, Рязанская область. Режиссер - Ольга Волчихина.

15.00 - У.Гибсон. «Двое на качелях» (драма).

Народный самодеятельный коллектив Молодежный театр «СТИЛь» ДК, г. Балабаново, Калужская область. Режиссер - Ирина Артамонова.

18.30 - Торжественное закрытие фестиваля.

М.Камолетти. «Не в своей тарелке» (комедия). Молодежный театр «Любители» Сыктывдинский районный ДК, Республика КОМИ. Режиссер - Елена Саликова.

ИСТОЧНИК KP.RU