Восемь народных театров со всей России примут участие в фестивале «Тверской ангажемент»
Год театра продолжается. И теперь на очереди фестиваль любительских театров.
24 и 25 ноября в Твери пройдет Межрегиональный фестиваль любительского театрального искусства «Тверской ангажемент». Организаторы - Тверской областной Дом народного творчества при содействии Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова.
В программе фестиваля будут представлены лучшие работы народных театров и театральных студий регионов Российской Федерации - из Московской, Вологодской, Рязанской, Калужской, Тверской областей, республики Коми.
В течение двух дней свое искусство «нон-стопом» продемонстрируют 8 театров, также пройдут традиционные обсуждения и творческие встречи. Для режиссеров и актеров любительских театров и театральных студий запланирована творческая лаборатория и мастер-класс.
Лучшие работы будут отмечены в различных номинациях фестиваля: за лучшую мужскую роль, за лучшую женскую роль, за сценографию, за костюмы, за дебют, за лучший спектакль.
Театральный фестиваль пройдет на разных площадках города.
Спектакли будут как для взрослой, так и для детской аудитории. Фото: ТОДНТ
24 ноября (воскресенье)
Дворец культуры «Синтетик» пос. Химинститута.
11.00 - А. Экзюпери. «Маленький принц» (притча). Образцовый детский театр «Теремок», ДК «Современник», г. Конаково, Тверская область. Режиссер - Ольга Бардакова.
13.00 - Я. Экхольм. «Хитрая история» (сказка).Образцовый художественный коллектив «Вокально-театральная студия «Изумрудный город». ДК г. Вологда. Режиссер - Елена Казьмина.
15.00 - И.Васьковская. «Уроки сердца» (драма). «ТРаМ» народный театр рабочей молодежи ДК г. Кораблино, Рязанская область. Режиссер - заслуженный работник культуры РФ Татьяна Кочеткова.
17.00 - Торжественное открытие фестиваля
Ж.П.Сартр. «За закрытою душой» (мистическая драма). Экспериментальный театр «Твоя сцена» ЦКиД «Современник», г. Кимры, Тверская область. Режиссер - Евгения Савельева.
25 ноября (понедельник)
Тверской областной Дом народного творчества, пл. Михаила Тверского, д.3
11.00 - С.Михалков и С.Маршак. «Дело было вечером, делать было нечего» (литературная композиция). Образцовый коллектив «Театр – студия «Арлекин», Центральный ДК «Созвездие», г. Дмитров, Московская область. Режиссеры - Денис Храменков и Дарья Храменкова.
Тверской театр юного зрителя, ул. Советская, д.32
13.00 - Б.Можаев. «Старые и новые истории, или деревенская куролесица». «Народный любительский художественный коллектив Рязанской области» театр малых форм
районного ДК, р.п. Пителино, Рязанская область. Режиссер - Ольга Волчихина.
15.00 - У.Гибсон. «Двое на качелях» (драма).
Народный самодеятельный коллектив Молодежный театр «СТИЛь» ДК, г. Балабаново, Калужская область. Режиссер - Ирина Артамонова.
18.30 - Торжественное закрытие фестиваля.
М.Камолетти. «Не в своей тарелке» (комедия). Молодежный театр «Любители» Сыктывдинский районный ДК, Республика КОМИ. Режиссер - Елена Саликова.
ИСТОЧНИК KP.RU