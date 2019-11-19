Население Тверской области за пять лет сократится минимум на 50 тысяч человек

СЕГОДНЯ 17:27 2019-11-19T17:57:10+03:00

Население Тверской области сокращается, эта тенденция держится не первый год. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Основные социально-экономические параметры развития Тверской области в пятилетней перспективе представлены в прогнозе областного минэкономразвития. Согласно документу, население Верхневолжья продолжит уменьшаться. С 2019 по 2024 год ежегодно оно будет убывать на 0,9 – 1,0 %.

В 2019-м среднегодовая численность населения региона составляет 1 млн 264 тысячи 400 человек. По базовому (целевому) прогнозу в 2024-м нас будет 1 млн 213 тысяч 500 человек, то есть меньше на 50 900 человек. Ест и более пессимистичный (консервативный) прогноз, который говорит, что в 2024 году население региона может уменьшиться до 1 млн 201 тысячи 800 человек.

Одними из основных причин сокращения населения можно назвать миграцию в Москву и Санкт-Петербург, а также довольно высокие показатели смертности, превышающие средние цифры по стране.

ИСТОЧНИК KP.RU