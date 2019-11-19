2019-11-19T15:33:45+03:00
Общество

Автоледи из Твери предстанет перед судом за "пьяное" ДТП

По вине подсудимой здоровью водителя невиновного автомобиля причинен тяжкий вред
Ольга ТРОФИМОВА
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Автоледи - виновница ДТП предстанет перед судом Фото: архив "КП"Автоледи - виновница ДТП предстанет перед судом Фото: архив "КП"
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Перед судом предстанет 27-летняя жительница Твери, обвиняемая в совершении преступления по п. «а» ч.2 ст. 264 УК РФ.

Установлено, что виновная, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехала с превышением скорости на автомобиле «INFINITI» по одной из улиц Московского района.

Автоледи перестроилась в правую полосу, при сближении с впереди едущим автомобилем «TOYOTA» не снизила скорость, не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с иномаркой. «TOYOTA» съехала в кювет, водитель получил тяжелые травмы.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд г. Твери для рассмотрения по существу.

Обвиняемой грозит лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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