Житель Тверской области "избил" палкой автомобиль соседа
Преступление, предусмотренное ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба гражданину, совершенное из хулиганских побуждений), совершил 58-летний житель Пеновского района.
Установлено, что осужденный, находясь в вечернее время на улице в п. Пено, нанес палкой не менее пяти ударов по автомобилю потерпевшего. Ущерб оценили в 26 тыс. рублей.
Судом, с учетом мнения государственного обвинителя, мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на год условно с испытательным сроком 10 месяцев.
Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU