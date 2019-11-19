2019-11-19T15:17:01+03:00
Происшествия

Житель Тверской области "избил" палкой автомобиль соседа

За содеянное мужчина получил условный срок
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина получил условный срок за то, что "избил" палкой автомобиль соседа Фото: архив "КП"Мужчина получил условный срок за то, что "избил" палкой автомобиль соседа Фото: архив "КП"
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Преступление, предусмотренное ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба гражданину, совершенное из хулиганских побуждений), совершил 58-летний житель Пеновского района.

Установлено, что осужденный, находясь в вечернее время на улице в п. Пено, нанес палкой не менее пяти ударов по автомобилю потерпевшего. Ущерб оценили в 26 тыс. рублей.

Судом, с учетом мнения государственного обвинителя, мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на год условно с испытательным сроком 10 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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