2019-11-19T14:36:08+03:00
Происшествия

В Тверской области молодой человек погиб, упав с высоты девятиэтажного дома

ЧП произошло в Торжке
Ольга ТРОФИМОВА
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Обстоятельства трагедии выясняют следователиОбстоятельства трагедии выясняют следователиФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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ЧП произошло на Ленинградском шоссе в Торжке Тверской области. Около девятиэтажного дома 17 ноября было обнаружено тело молодого человека 1998 года рождения. О случившемся сообщает информационно-новостной сайт gorodtorzhok.ru.

Предположительно смерть произошла из-за падения с большой высоты.

По факту происшествия Торжокский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области проводит проверку.

Обстоятельства трагедии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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