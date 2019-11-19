В Тверской области молодой человек погиб, упав с высоты девятиэтажного дома
ЧП произошло в Торжке
Обстоятельства трагедии выясняют следователиФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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ЧП произошло на Ленинградском шоссе в Торжке Тверской области. Около девятиэтажного дома 17 ноября было обнаружено тело молодого человека 1998 года рождения. О случившемся сообщает информационно-новостной сайт gorodtorzhok.ru.
Предположительно смерть произошла из-за падения с большой высоты.
По факту происшествия Торжокский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области проводит проверку.
Обстоятельства трагедии выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU