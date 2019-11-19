Все отремонтированные в 2019 году дороги Твери приняты в эксплуатацию

СЕГОДНЯ 14:26 2019-11-19T14:26:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери все 27 объектов, отремонтированные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», прошли процедуру приемки.

Всего во время дорожной кампании было отремонтировано 35,6 километров дорожного полотна площадью более 564 тысяч квадратных метров.

На данный момент на последних двух объектах – это улицы Оснабрюкская и Горького – завершается нанесение разметки.

Вместе с тем, в рамках национального проекта, в Твери установлено 11 комплексов видеофиксации на 10 объектах улично-дорожной сети. Смонтированы и введены в эксплуатацию два светофора – на пересечении улиц Паши Савельевой и Хромова и на пересечении проспекта Победы и проезда Швейников. Продолжается установка пешеходных ограждений на магистральных улицах города.

ИСТОЧНИК KP.RU