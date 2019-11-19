2019-11-19T14:16:44+03:00
Общество

Жители Тверской области могут проверить свой ВИЧ-статус

В районах будут развернуты мобильные пункты экспресс-тестирования
Ольга ТРОФИМОВА
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Проверить свой ВИЧ-статус может любой желающий Фото: областной минздравПроверить свой ВИЧ-статус может любой желающий Фото: областной минздрав
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В ноябре-декабре региональным министерством здравоохранения и Тверским областным Центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями проводится масштабная информационная социальная кампания по предотвращению распространения ВИЧ.

В рамках мероприятия в районах области будут развернуты мобильные пункты экспресс-тестирования на ВИЧ.

- 20-22 ноября – в Твери, возле ТЦ РИО;

- 23 ноября – в Торжке, на набережной исторической части города;

- 24 ноября – на центральных улицах города Конакова;

- 25-29 ноября, 1 и 2 декабря – в Твери, на улице Трехсвятской, возле ТЦ Олимп;

- 30 ноября - на центральных улицах города Кимры;

- 3 декабря - в Вышнем Волочке, рядом с памятником Екатерине Второй.

Пройти анонимный тест на ВИЧ может любой желающий. Также участникам расскажут о профилактике заболевания. Время работы экспресс-пунктов с 12:00 до 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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