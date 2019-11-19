Двое молодых людей вынесли из чужих дач в Тверской области имущества на полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:42 2019-11-19T13:42:37+03:00

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В дежурную часть отдела МВД России по Конаковскому району поступили сразу несколько заявлений о кражах имущества из домовладений и дачных домов, расположенных в Конаковском районе.

Заявители сообщали, что у них похищены дорогостоящие электроинструменты, электроприборы, телевизоры, лодки и лодочные моторы, рыболовные снасти и другое ценное имущество.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Конаковскому району задержали подозреваемых в совершении краж. Ими оказались двое неработающих жителей Конаково в возрасте 19 и 26 лет. В полиции задержанные дали признательные показания и пояснили, что похищенное имущество продавали, а деньги тратили.

- По имеющимся у оперативников данным, задержанные причастны не менее чем к 20 эпизодам аналогичных краж. Предварительный ущерб, причиненный потерпевшим, составил более полумиллиона рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU