Двое молодых людей вынесли из чужих дач в Тверской области имущества на полмиллиона рублей
В дежурную часть отдела МВД России по Конаковскому району поступили сразу несколько заявлений о кражах имущества из домовладений и дачных домов, расположенных в Конаковском районе.
Заявители сообщали, что у них похищены дорогостоящие электроинструменты, электроприборы, телевизоры, лодки и лодочные моторы, рыболовные снасти и другое ценное имущество.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Конаковскому району задержали подозреваемых в совершении краж. Ими оказались двое неработающих жителей Конаково в возрасте 19 и 26 лет. В полиции задержанные дали признательные показания и пояснили, что похищенное имущество продавали, а деньги тратили.
- По имеющимся у оперативников данным, задержанные причастны не менее чем к 20 эпизодам аналогичных краж. Предварительный ущерб, причиненный потерпевшим, составил более полумиллиона рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
По всем фактам краж возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU