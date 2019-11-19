2019-11-19T13:35:50+03:00
Происшествия

Житель Ржевского района Тверской области задержан за кражу металла

Ущерб собственника составил 15 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области задержан за кражу черного металлаЖитель Тверской области задержан за кражу черного металлаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В полицию обратился 67-летний житель Ржева. Мужчина заявил, что из его гаража украли лом черного металла на общую сумму 15 тысяч рублей.

Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия. В ходе опроса свидетелей был установлен маршрут передвижения злоумышленника.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МО МВД России Ржевский установили подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 28-летний местный житель.

В полиции мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похищенное сдал в пункт приема металла, а вырученные средства использовал на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU

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