Житель Ржевского района Тверской области задержан за кражу металла

СЕГОДНЯ 13:35 2019-11-19T13:35:50+03:00

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В полицию обратился 67-летний житель Ржева. Мужчина заявил, что из его гаража украли лом черного металла на общую сумму 15 тысяч рублей.

Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия. В ходе опроса свидетелей был установлен маршрут передвижения злоумышленника.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МО МВД России Ржевский установили подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 28-летний местный житель.

В полиции мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похищенное сдал в пункт приема металла, а вырученные средства использовал на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU