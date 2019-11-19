Житель Ржевского района Тверской области задержан за кражу металла
В полицию обратился 67-летний житель Ржева. Мужчина заявил, что из его гаража украли лом черного металла на общую сумму 15 тысяч рублей.
Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия. В ходе опроса свидетелей был установлен маршрут передвижения злоумышленника.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МО МВД России Ржевский установили подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 28-летний местный житель.
В полиции мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похищенное сдал в пункт приема металла, а вырученные средства использовал на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
ИСТОЧНИК KP.RU