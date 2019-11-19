2019-11-19T12:53:52+03:00
Общество

В Твери сократилось время ожидания "скорой помощи"

В экстренной форме медики приедут на вызов через 11,6 минут
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Медики приедут на вызов в течение 11,6 минутМедики приедут на вызов в течение 11,6 минутФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

На минувшей неделе по Твери и Калининскому району ежедневно работала 31 бригада, из них пять бригад неотложной медицинской помощи. В среднем в Твери медики приезжали на вызов по экстренной форме за 11,6 минуты (14,2 – на предыдущей неделе), по Калининскому району время приезда бригад составило 24,02 минуты, по неотложной – 15,80 минуты и 31,65 минуты, соответственно. Среднее сокращение по времени составило 2,5 минуты.

Педиатрическая бригада "скорой" выезжала на 541 вызов, госпитализировано 234 ребенка. В Калининском районе обслужено 133 вызова и госпитализировано 63 человека.

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваними и инфарктами стали обращаться за помощью реже, а вот количество пострадавших в ДТП выросло вдвое - в медицинские учреждения Твери скорой помощью был доставлен 31 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое молодых людей вынесли из чужих дач в Тверской области имущества на полмиллиона рублей
Житель Ржевского района Тверской области задержан за кражу металла
В Тверской области продолжаются сплошные проверки автобусов
В Тверской области на участке дороги «Москва - Санкт-Петербург» - Гирино организовано реверсивное движение
В Тверь на вертолете доставили пациента из Западнодвинского района
Утром в Твери сбили троих пешеходов
Начальник департамента ЖКХ в Твери покинул свой пост
Недельный марафон «Живой классики» начался в библиотеках Тверской области
На 15-ой литературной премии "Золотая тыква" в Твери не забудут и про "Тыкву гнилую"
В Тверской картинной галерее покажут чеховскую постановку «Сияние»
Тверское "Динамо" начинает домашнюю серию игр против Петербурга
На поборы в школе или детском саду можно жаловаться в прокуратуру Тверской области
Шесть тысяч человек подхватили вирус в Тверской области
Тринадцать дней осталось жителям Тверской области на подачу заявления о формировании накопительной пенсии
На Восточном мосту в Твери внедорожник лег на бок, есть пострадавшие
Бюджет Твери принят в первом чтении
Дуб-старожил в Торжке Тверской области признан памятником живой природы