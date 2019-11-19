В Твери сократилось время ожидания "скорой помощи"

СЕГОДНЯ 12:53 2019-11-19T12:53:52+03:00

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На минувшей неделе по Твери и Калининскому району ежедневно работала 31 бригада, из них пять бригад неотложной медицинской помощи. В среднем в Твери медики приезжали на вызов по экстренной форме за 11,6 минуты (14,2 – на предыдущей неделе), по Калининскому району время приезда бригад составило 24,02 минуты, по неотложной – 15,80 минуты и 31,65 минуты, соответственно. Среднее сокращение по времени составило 2,5 минуты.

Педиатрическая бригада "скорой" выезжала на 541 вызов, госпитализировано 234 ребенка. В Калининском районе обслужено 133 вызова и госпитализировано 63 человека.

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваними и инфарктами стали обращаться за помощью реже, а вот количество пострадавших в ДТП выросло вдвое - в медицинские учреждения Твери скорой помощью был доставлен 31 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU