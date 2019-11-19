В Тверской области продолжаются сплошные проверки автобусов

СЕГОДНЯ 12:40 2019-11-19T12:40:31+03:00

За пять дней к административной ответственности за нарушения привлечено 13 водителей

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Сотрудники Госавтоинспекции Тверской области провели мероприятие по контролю за пассажирскими перевозками. Оно проходило в период с 8 по 14 ноября. За это время было проверено 186 автобусов, к административной ответственности привлечено 13 водителей.

Как отмечают в региональной Госавтоинспекции, с начала года на территории Тверского региона из-за нарушений ПДД водителями автобусов (лицензиатов) произошло 71 дорожно-транспортное происшествие, в которых один человек погиб и 96 человек получили ранения.

Сплошные проверки автобусов и иных транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, передвигающиеся по межмуниципальным и межрегиональным маршрутам по территориям муниципальных образований Тверской области, продолжаются.

Информацию о грубых нарушениях правил водителями пассажирского транспорта можно передать в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU