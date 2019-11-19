В Тверской области продолжаются сплошные проверки автобусов
Сотрудники Госавтоинспекции Тверской области провели мероприятие по контролю за пассажирскими перевозками. Оно проходило в период с 8 по 14 ноября. За это время было проверено 186 автобусов, к административной ответственности привлечено 13 водителей.
Как отмечают в региональной Госавтоинспекции, с начала года на территории Тверского региона из-за нарушений ПДД водителями автобусов (лицензиатов) произошло 71 дорожно-транспортное происшествие, в которых один человек погиб и 96 человек получили ранения.
Сплошные проверки автобусов и иных транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, передвигающиеся по межмуниципальным и межрегиональным маршрутам по территориям муниципальных образований Тверской области, продолжаются.
Информацию о грубых нарушениях правил водителями пассажирского транспорта можно передать в ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU