2019-11-19T11:05:29+03:00
Общество

В Тверь на вертолете доставили пациента из Западнодвинского района

Больному потребовалась высокотехнологичная помощь
Ольга ТРОФИМОВА
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Вертолет санавиации вылетал на вызов в Западнодвинский район Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиВертолет санавиации вылетал на вызов в Западнодвинский район Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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В понедельник, 18 ноября, привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента в областную клиническую больницу города Твери.

В 14:31 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел из аэродрома Змеево в ЦРБ Западнодвинского района.

Спустя несколько часов, после оказания неотложной помощи на месте, в 18:12 больной был доставлен в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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