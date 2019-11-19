В Тверь на вертолете доставили пациента из Западнодвинского района
Больному потребовалась высокотехнологичная помощь
Вертолет санавиации вылетал на вызов в Западнодвинский район Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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В понедельник, 18 ноября, привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента в областную клиническую больницу города Твери.
В 14:31 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел из аэродрома Змеево в ЦРБ Западнодвинского района.
Спустя несколько часов, после оказания неотложной помощи на месте, в 18:12 больной был доставлен в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU