2019-11-19T09:09:59+03:00
Происшествия

Утром в Твери сбили троих пешеходов

Еще двое пострадали накануне вечером
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области пять человек оказались под колесами автоВ Тверской области пять человек оказались под колесами автоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За вечер 18 ноября и утро 19 ноября в Твери сбили пятерых пешеходов. Все ДТП произошли в темное время суток.

По данным УГИБДД России по Тверской области, аварии произошли в Твери на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Паши Савельевой, 54а, на регулируемом пешеходном переходе на площади Мира, на ул. Озерной, 8 вне зоны пешеходного перехода и на Казанском проспекте в Вышнем Волочке.

Еще одна женщина пострадала под колесами ПАЗика, следующего по маршруту №106, на Тверском проспекте в Твери. Водитель наехал на пешехода, при повороте налево.

Водители место ДТП не покидали. Всем пострадавшим оказана помощь, угрозы их жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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