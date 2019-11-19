Утром в Твери сбили троих пешеходов
За вечер 18 ноября и утро 19 ноября в Твери сбили пятерых пешеходов. Все ДТП произошли в темное время суток.
По данным УГИБДД России по Тверской области, аварии произошли в Твери на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Паши Савельевой, 54а, на регулируемом пешеходном переходе на площади Мира, на ул. Озерной, 8 вне зоны пешеходного перехода и на Казанском проспекте в Вышнем Волочке.
Еще одна женщина пострадала под колесами ПАЗика, следующего по маршруту №106, на Тверском проспекте в Твери. Водитель наехал на пешехода, при повороте налево.
Водители место ДТП не покидали. Всем пострадавшим оказана помощь, угрозы их жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU