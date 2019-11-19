Начальник департамента ЖКХ в Твери покинул свой пост

СЕГОДНЯ 08:39 2019-11-19T08:39:22+03:00

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Вадим Якубёнок возглавлял департамент Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства с 2016 года. Ранее он был первым заместителем главы администрации Твери и сменил на посту начальника ЖКХ Татьяну Булыженкову, которая стала заместителем.

Как стало известно, после ухода Вадима Якубёнка, она вновь заняла кресло начальника, правда, пока с приставкой и.о.

Информация об уходе Вадима Дмитриевича появилась на сайте администрации Твери - в разделе "Структура администрации Твери" напротив должности начальника департамента ЖКХ стоит прочерк.

ИСТОЧНИК KP.RU