Начальник департамента ЖКХ в Твери покинул свой пост
Вадим Якубёнок возглавлял департамент Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства с 2016 года. Ранее он был первым заместителем главы администрации Твери и сменил на посту начальника ЖКХ Татьяну Булыженкову, которая стала заместителем.
Как стало известно, после ухода Вадима Якубёнка, она вновь заняла кресло начальника, правда, пока с приставкой и.о.
Информация об уходе Вадима Дмитриевича появилась на сайте администрации Твери - в разделе "Структура администрации Твери" напротив должности начальника департамента ЖКХ стоит прочерк.
ИСТОЧНИК KP.RU