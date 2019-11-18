2019-11-19T00:17:46+03:00
Общество

Недельный марафон «Живой классики» начался в библиотеках Тверской области

Школьников ждут мастер-классы, лекции о подростковой литературе, писательские встречи
Ирина ТАРАСОВА
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Главная задача марафона – помочь в подготовке к конкурсу «Живая классика». Фото: из архива «Живая классика»Главная задача марафона – помочь в подготовке к конкурсу «Живая классика». Фото: из архива «Живая классика»
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18 ноября в библиотеках России начался недельный марафон «Живой классики». Присоединились к нему и библиотеки Тверской области. Завершится он 24 ноября.

Школьников ждут мастер-классы, лекции о подростковой литературе, писательские встречи и презентации Международного конкурса юных чтецов «Живая классика».

В течение марафона специалисты ответят на вопросы: "Как помочь школьникам полюбить чтение?", "Какой литературой интересуются современные подростки?", "Как стать хорошим чтецом?".

Акция «Неделя Живой Классики» проходит в России уже третий раз, в ней участвуют как крупные областные, так и небольшие сельские и школьные библиотеки.

Главная задача – помочь школьникам в подготовке к конкурсу «Живая классика», расширить их читательский кругозор, подобрать наиболее подходящую к характеру и темпераменту чтеца книгу.

Узнать расписание мероприятий в своём регионе можно здесь.

По окончании акции сотрудники библиотек составят рекомендации по выбору книг, сделают подборки интересной литературы, наиболее полезные из которых будут опубликованы на разных интернет-ресурсах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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