Недельный марафон «Живой классики» начался в библиотеках Тверской области
18 ноября в библиотеках России начался недельный марафон «Живой классики». Присоединились к нему и библиотеки Тверской области. Завершится он 24 ноября.
Школьников ждут мастер-классы, лекции о подростковой литературе, писательские встречи и презентации Международного конкурса юных чтецов «Живая классика».
В течение марафона специалисты ответят на вопросы: "Как помочь школьникам полюбить чтение?", "Какой литературой интересуются современные подростки?", "Как стать хорошим чтецом?".
Акция «Неделя Живой Классики» проходит в России уже третий раз, в ней участвуют как крупные областные, так и небольшие сельские и школьные библиотеки.
Главная задача – помочь школьникам в подготовке к конкурсу «Живая классика», расширить их читательский кругозор, подобрать наиболее подходящую к характеру и темпераменту чтеца книгу.
Узнать расписание мероприятий в своём регионе можно здесь.
По окончании акции сотрудники библиотек составят рекомендации по выбору книг, сделают подборки интересной литературы, наиболее полезные из которых будут опубликованы на разных интернет-ресурсах.
ИСТОЧНИК KP.RU