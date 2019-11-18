Тверское "Динамо" начинает домашнюю серию игр против Петербурга
Серия с участием тверского «Динамо» и двух команд Санкт-Петербурга - «СКА-Нева» и «Динамо» - продолжится на тверском льду.
Каждая из команд сыграла по два матча, впереди - еще шесть игр. 17 ноября, в Петербурге хоккеисты «СКА-Невы» обыграли бело-голубых со счетом 2:0.
- Теперь петербургское «Динамо», которое имеет в активе 44 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата ВХЛ, и «СКА-Нева» разделяет всего одно очко. Если армейцы победят на берегу Волги, то выйдут на чистое первое место в Конференции 1, - сообщает пресс-центр ХК «Динамо» Тверь.
Матч тверского «Динамо» и «СКА-Нева» на льду спорткомплекса «Юбилейный» состоится 19 ноября в 19:00. Билеты на игру можно приобрести уже сегодня в кассе спорткомплекса.
ИСТОЧНИК KP.RU