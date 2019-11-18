Тверское "Динамо" начинает домашнюю серию игр против Петербурга

СЕГОДНЯ 20:11 2019-11-18T20:11:46+03:00

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Серия с участием тверского «Динамо» и двух команд Санкт-Петербурга - «СКА-Нева» и «Динамо» - продолжится на тверском льду.

Каждая из команд сыграла по два матча, впереди - еще шесть игр. 17 ноября, в Петербурге хоккеисты «СКА-Невы» обыграли бело-голубых со счетом 2:0.

- Теперь петербургское «Динамо», которое имеет в активе 44 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата ВХЛ, и «СКА-Нева» разделяет всего одно очко. Если армейцы победят на берегу Волги, то выйдут на чистое первое место в Конференции 1, - сообщает пресс-центр ХК «Динамо» Тверь.

Матч тверского «Динамо» и «СКА-Нева» на льду спорткомплекса «Юбилейный» состоится 19 ноября в 19:00. Билеты на игру можно приобрести уже сегодня в кассе спорткомплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU