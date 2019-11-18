2019-11-18T20:11:46+03:00
Спорт

Тверское "Динамо" начинает домашнюю серию игр против Петербурга

19 ноября состоится первая игра
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Тверское "Динамо" начинает домашнюю серию игр против Петербурга Фото: vhl.dynamo.ruТверское "Динамо" начинает домашнюю серию игр против Петербурга Фото: vhl.dynamo.ru
Изменить размер текста:

Серия с участием тверского «Динамо» и двух команд Санкт-Петербурга - «СКА-Нева» и «Динамо» - продолжится на тверском льду.

Каждая из команд сыграла по два матча, впереди - еще шесть игр. 17 ноября, в Петербурге хоккеисты «СКА-Невы» обыграли бело-голубых со счетом 2:0.

- Теперь петербургское «Динамо», которое имеет в активе 44 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата ВХЛ, и «СКА-Нева» разделяет всего одно очко. Если армейцы победят на берегу Волги, то выйдут на чистое первое место в Конференции 1, - сообщает пресс-центр ХК «Динамо» Тверь.

Матч тверского «Динамо» и «СКА-Нева» на льду спорткомплекса «Юбилейный» состоится 19 ноября в 19:00. Билеты на игру можно приобрести уже сегодня в кассе спорткомплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На 15-ой литературной премии "Золотая тыква" в Твери не забудут и про "Тыкву гнилую"
В Тверской картинной галерее покажут чеховскую постановку «Сияние»
На поборы в школе или детском саду можно жаловаться в прокуратуру Тверской области
Шесть тысяч человек подхватили вирус в Тверской области
Тринадцать дней осталось жителям Тверской области на подачу заявления о формировании накопительной пенсии
На Восточном мосту в Твери внедорожник лег на бок, есть пострадавшие
Бюджет Твери принят в первом чтении
Дуб-старожил в Торжке Тверской области признан памятником живой природы
В выходные в Тверской области воровали телефонный кабель, детское питание и алкоголь
Муниципальным служащим в Тверской области неправильно насчитали пенсии за выслугу лет
Жителя Тверской области осудили за дачу взятки госавтоинспектору
Главу района в Тверской области оштрафовали за молчание в ответ на обращение граждан
Всемирная неделя предпринимательства стартовала в Твери
В Тверской области бесплатно кормят беременных женщин
В Твери нелегально торговали трикотажем и грецкими орехами
В Тверской области оцифруют в 3D памятники с изображением солдата
Водитель погиб на дороге в Тверской области, когда менял колесо на своем авто
Во время "Контроля трезвости" тверские госавтоинспекторы остановили автомобиль, находящийся в розыске
Шестнадцатилетняя девушка ушла из дома в Тверской области
В Тверской области пьяный мужчина угнал автомобиль, но был пойман через пятнадцать минут
Проводы в армию в Тверской области закончились разборками в кафе
В Тверской области ищут пропавшего неделю назад мужчину
В Твери мужчина позарился на набор инструментов в чужом автомобиле
Жители Пролетарки и Заволжья в Твери в понедельник останутся без света
Две иномарки не поделили в Твери площадь Капошвара
По шоссе Кимры — Дубна в Тверской области гуляли породистые скакуны
Первый автобус для жительницы Твери чуть не стал последним
Жителю Твери нечем дышать и он создал петицию