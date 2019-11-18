В Тверской картинной галерее покажут чеховскую постановку «Сияние»
27 ноября в выставочном зале галереи в БЦ «Донской» Тверской областной картинной галереи в рамках цикла «Русская классика» состоится музейно-театральная программа «Сияние».
На этот раз гости вечера увидят одноименную чеховскую постановку, созданную по мотивам рассказа 1898 года «У знакомых» (одно из черновых названий «Крик»).
Действие разворачивается в усадьбе Лосевых, однако никаких событий не происходит. Прогулки, обеды, чаепития, мечтания под луной. Между тем зрителей не покидает ощущение, что чеховские герои балансируют на тонкой проволоке над рекой времени – позади взрывы личных драм, впереди зарево социальных катастроф. Каждый персонаж отчаянно желает удержаться в зазоре между еще и уже, прежде и теперь.
Идея и воплощение - Алексей Зинатулин.
ул. Дмитрия Донского, д. 37, стр. 1, подъезд 1.
Начало в 18.30.
Справки по телефону: (4822) 39-80-35, 34-31-56, 34-62-43.
Стоимость билета – 100 руб.
Возрастная категория:12+
ИСТОЧНИК KP.RU