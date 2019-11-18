В Тверской картинной галерее покажут чеховскую постановку «Сияние»

СЕГОДНЯ 20:26 2019-11-18T20:36:27+03:00

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27 ноября в выставочном зале галереи в БЦ «Донской» Тверской областной картинной галереи в рамках цикла «Русская классика» состоится музейно-театральная программа «Сияние».

На этот раз гости вечера увидят одноименную чеховскую постановку, созданную по мотивам рассказа 1898 года «У знакомых» (одно из черновых названий «Крик»).

Действие разворачивается в усадьбе Лосевых, однако никаких событий не происходит. Прогулки, обеды, чаепития, мечтания под луной. Между тем зрителей не покидает ощущение, что чеховские герои балансируют на тонкой проволоке над рекой времени – позади взрывы личных драм, впереди зарево социальных катастроф. Каждый персонаж отчаянно желает удержаться в зазоре между еще и уже, прежде и теперь.

Идея и воплощение - Алексей Зинатулин.

ул. Дмитрия Донского, д. 37, стр. 1, подъезд 1.

Начало в 18.30.

Справки по телефону: (4822) 39-80-35, 34-31-56, 34-62-43.

Стоимость билета – 100 руб.

Возрастная категория:12+

ИСТОЧНИК KP.RU