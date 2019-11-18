На поборы в школе или детском саду можно жаловаться в прокуратуру Тверской области

СЕГОДНЯ 18:34 2019-11-18T18:35:42+03:00

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Региональная прокуратура организовала горячую линию по незаконному сбору денег в школах и детских садах. Телефон горячей линии - 8-980-630-03-87. Он будет работать с 19 по 29 ноября.

Кроме того, в прокуратуре напоминают о возможности пожаловаться дежурному прокурору. Это можно сделать в любой день - как в будни, так и в выходные с 9 утра до 18:00. Работает также интернет-приёмная, ссылка на которую есть на официальном сайте прокуратуры Тверской области.

Отдельно в ведомстве отмечают, что оставляя сообщение о поборах в школе или детсвом саду, необходимо указать: ФИО обратившегося, адрес электронной почты для ответа, место, где совершено нарушение (конкретная школа, детский сад) и подробные обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU