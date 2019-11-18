Шесть тысяч человек подхватили вирус в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:12 2019-11-18T18:12:22+03:00

Сезонной эпидемии в Верхневолжье всё ещё нет. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Это ОРВИ, гриппа в регионе всё ещё не регистрируют

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За последнюю отчётную неделю (46-ю с начала года) грипп в Тверской области официально не регистрировался, сообщает региональное управление Роспотребнадзра

Что касается ОРВИ, за семь дней зафиксировано более 6 тысяч заболевших. Для превышения эпидемического порога и объявления сезонной эпидемии респираторно-вирусных заболеваний этого недостаточно. Как отмечают специалисты ведомства, "среди школьников 7-14 лет заболеваемость ниже эпидемического порога на 20 %, у детей 3-6 лет - ниже на 16 %".

Отметим, что антигриппозная прививочная кампания всё ещё продолжается. На сегодняшний день вакцину получили 393 тысячи человек (это порядка 70 % от запланированного количества). Прививки от гриппа сделаны 113 тысячам детей. Желающие получить прививку могут обращаться в поликлинику по месту прописки. На выработку иммунитета после прививки потребуется примерно две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU