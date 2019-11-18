Тринадцать дней осталось жителям Тверской области на подачу заявления о формировании накопительной пенсии
Граждане имеют право выбирать способ формирования накопительной части своей пенсии, а также страховщика. Им может быть как Пенсионный фонд РФ, так и любой законно работающий негосударственный пенсионный фонд.
В этом году способ и срок заявления о формировании накопительной пенсии изменились. Если гражданин хочет перевести (в том числе досрочно) свои накопления в Пенсионный фонд или какой-либо негосударственный пенсионный фонд, он может сделать это тремя возможными способами:
- придя лично в территориальный орган ПФР;
- прислав туда своего представителя (необходимо будет оформить на него доверенность);
- через сайт госуслуг.
Для подачи заявления осталось не так много времени: это необходимо сделать не позднее 1 декабря. Помните также, что переводить накопления без потерь инвестиционного дохода законодательно разрешено не чаще, чем раз в пятилетку.
СПРАВКА "КП"
Пенсионные накопления формируются у большинства работающих граждан (1967 года рождения и моложе), а также у всех, кто вступил в программу государственного софинансирования пенсий и у матерей, направивших средства маткапитала на формирование накопительной пенсии.
ИСТОЧНИК KP.RU