Тринадцать дней осталось жителям Тверской области на подачу заявления о формировании накопительной пенсии

СЕГОДНЯ 17:08 2019-11-18T17:08:16+03:00

Переводить пенсионные накопления без потерь разрешено не чаще, чем один раз в 5 лет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Граждане имеют право выбирать способ формирования накопительной части своей пенсии, а также страховщика. Им может быть как Пенсионный фонд РФ, так и любой законно работающий негосударственный пенсионный фонд.

В этом году способ и срок заявления о формировании накопительной пенсии изменились. Если гражданин хочет перевести (в том числе досрочно) свои накопления в Пенсионный фонд или какой-либо негосударственный пенсионный фонд, он может сделать это тремя возможными способами:

- придя лично в территориальный орган ПФР;

- прислав туда своего представителя (необходимо будет оформить на него доверенность);

- через сайт госуслуг.

Для подачи заявления осталось не так много времени: это необходимо сделать не позднее 1 декабря. Помните также, что переводить накопления без потерь инвестиционного дохода законодательно разрешено не чаще, чем раз в пятилетку.

СПРАВКА "КП"

Пенсионные накопления формируются у большинства работающих граждан (1967 года рождения и моложе), а также у всех, кто вступил в программу государственного софинансирования пенсий и у матерей, направивших средства маткапитала на формирование накопительной пенсии.

ИСТОЧНИК KP.RU