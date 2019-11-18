На Восточном мосту в Твери внедорожник лег на бок, есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 16:27 2019-11-18T16:27:35+03:00

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Авария произошла вечером, 18 ноября, на Восточном мосту в Твери.

По предварительной информации Госавтоинспекции Тверской области, на мосту столкнулись три автомобиля. Водитель внедорожника "Тойота" сообщил, что его подрезали, и он столкнулся с двумя иномарками - "Ниссан" и "Хендай" по касательной, а затем опрокинулся.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, "скорая помощь".

Сообщается о четверых пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU