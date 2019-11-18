На Восточном мосту в Твери внедорожник лег на бок, есть пострадавшие
В ДТП попали три автомобиля
На Восточном мосту в Твери опрокинулся внедорожник Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"
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Авария произошла вечером, 18 ноября, на Восточном мосту в Твери.
По предварительной информации Госавтоинспекции Тверской области, на мосту столкнулись три автомобиля. Водитель внедорожника "Тойота" сообщил, что его подрезали, и он столкнулся с двумя иномарками - "Ниссан" и "Хендай" по касательной, а затем опрокинулся.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, "скорая помощь".
Сообщается о четверых пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU