Дуб-старожил в Торжке Тверской области признан памятником живой природы

СЕГОДНЯ 16:02 2019-11-18T16:02:32+03:00

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Дуб-старожил, которому более двухсот лет, решением сертификационной комиссии из Москвы признан памятником живой природы и занесён в реестр старовозрастных деревьев России. Об этом сообщил "Туристический информационный центр Торжок".

Многолетний дуб растет на бывшей дворцовой площади на улице Степана Разина и давно стал местной достопримечательностью.

К слову, знаменитых деревьев в Верхневолжье не так уж и много. Статус "памятника живой природы" имеют несколько дубов в Твери, в Бежецком районе, в Домоткано, в селе Никольское Торжокского района, во Ржеве, в Бологовском и Кашинском районах.

Многолетний дуб давно стал местной достопримечательностью. На фото - один из заявителей о внесении дуба в Национальный реестр Игорь Кондратьев Фото: vk.com/"Туристический информационный центр Торжок"

ИСТОЧНИК KP.RU