2019-11-18T16:02:32+03:00
Общество

Дуб-старожил в Торжке Тверской области признан памятником живой природы

Дерево внесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев России
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Дуб-старожил в Торжке признан памятником живой природы Фото: "Туристический информационный центр Торжок"Дуб-старожил в Торжке признан памятником живой природы Фото: "Туристический информационный центр Торжок"
Изменить размер текста:

Дуб-старожил, которому более двухсот лет, решением сертификационной комиссии из Москвы признан памятником живой природы и занесён в реестр старовозрастных деревьев России. Об этом сообщил "Туристический информационный центр Торжок".

Многолетний дуб растет на бывшей дворцовой площади на улице Степана Разина и давно стал местной достопримечательностью.

К слову, знаменитых деревьев в Верхневолжье не так уж и много. Статус "памятника живой природы" имеют несколько дубов в Твери, в Бежецком районе, в Домоткано, в селе Никольское Торжокского района, во Ржеве, в Бологовском и Кашинском районах.

Многолетний дуб давно стал местной достопримечательностью. На фото - один из заявителей о внесении дуба в Национальный реестр Игорь Кондратьев Фото: vk.com/"Туристический информационный центр Торжок"

Многолетний дуб давно стал местной достопримечательностью. На фото - один из заявителей о внесении дуба в Национальный реестр Игорь Кондратьев Фото: vk.com/"Туристический информационный центр Торжок"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На поборы в школе или детском саду можно жаловаться в прокуратуру Тверской области
Шесть тысяч человек подхватили вирус в Тверской области
Тринадцать дней осталось жителям Тверской области на подачу заявления о формировании накопительной пенсии
На Восточном мосту в Твери внедорожник лег на бок, есть пострадавшие
Бюджет Твери принят в первом чтении
В выходные в Тверской области воровали телефонный кабель, детское питание и алкоголь
Муниципальным служащим в Тверской области неправильно насчитали пенсии за выслугу лет
Жителя Тверской области осудили за дачу взятки госавтоинспектору
Главу района в Тверской области оштрафовали за молчание в ответ на обращение граждан
Всемирная неделя предпринимательства стартовала в Твери
В Тверской области бесплатно кормят беременных женщин
В Твери нелегально торговали трикотажем и грецкими орехами
В Тверской области оцифруют в 3D памятники с изображением солдата
Водитель погиб на дороге в Тверской области, когда менял колесо на своем авто
Во время "Контроля трезвости" тверские госавтоинспекторы остановили автомобиль, находящийся в розыске
Шестнадцатилетняя девушка ушла из дома в Тверской области
В Тверской области пьяный мужчина угнал автомобиль, но был пойман через пятнадцать минут
Проводы в армию в Тверской области закончились разборками в кафе
В Тверской области ищут пропавшего неделю назад мужчину
В Твери мужчина позарился на набор инструментов в чужом автомобиле
Жители Пролетарки и Заволжья в Твери в понедельник останутся без света
Две иномарки не поделили в Твери площадь Капошвара
По шоссе Кимры — Дубна в Тверской области гуляли породистые скакуны
Первый автобус для жительницы Твери чуть не стал последним
Жителю Твери нечем дышать и он создал петицию