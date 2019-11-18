Дуб-старожил в Торжке Тверской области признан памятником живой природы
Дуб-старожил, которому более двухсот лет, решением сертификационной комиссии из Москвы признан памятником живой природы и занесён в реестр старовозрастных деревьев России. Об этом сообщил "Туристический информационный центр Торжок".
Многолетний дуб растет на бывшей дворцовой площади на улице Степана Разина и давно стал местной достопримечательностью.
К слову, знаменитых деревьев в Верхневолжье не так уж и много. Статус "памятника живой природы" имеют несколько дубов в Твери, в Бежецком районе, в Домоткано, в селе Никольское Торжокского района, во Ржеве, в Бологовском и Кашинском районах.
Многолетний дуб давно стал местной достопримечательностью. На фото - один из заявителей о внесении дуба в Национальный реестр Игорь Кондратьев Фото: vk.com/"Туристический информационный центр Торжок"
ИСТОЧНИК KP.RU