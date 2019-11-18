Муниципальным служащим в Тверской области неправильно насчитали пенсии за выслугу лет

СЕГОДНЯ 15:15 2019-11-18T15:15:10+03:00

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В прокуратуру Калязинского района обратились граждане, ранее замещавшие должности муниципальных служащих. Заявители выразили несогласие с произведенным расчетом и начислением пенсий за выслугу лет.

- В ходе проверки выявлено, что при расчете пенсии за выслугу лет размер должностного оклада, исходя их которого осуществляется расчет иных видов выплат, не соответствовал размеру должностного оклада, определенного положением об оплате труда муниципального служащего и лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования "Калязинский район". Кроме того, в 2013 и 2014 годах размер пенсии за выслугу лет не проиндексирован, несмотря на увеличения размера должностного оклада муниципальных служащих, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.

В адрес главы администрации прокуратурой было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Шестерым пенсионерам осуществлены выплаты на общую сумму 229 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU