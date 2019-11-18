2019-11-18T14:49:43+03:00
Общество

В Тверской области бесплатно кормят беременных женщин

Роженицы получают пособие в сумме 2000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Полноценное питание - залог успешного развития ребенкаПолноценное питание - залог успешного развития ребенкаФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В Тверской области в рамках национального проекта "Демография" с 1 января 2019 года предоставляется ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин.

На начало ноября за предоставлением пособия обратились 1 181 человек.

Напомним, сумма выплаты в регионе составляет 2000 рублей. Всего в 2019 году на эти цели из областного бюджета выделено 17,6 млн рублей. Получить деньги можно в Центре социальной поддержки населения Тверской области.

Отметим, что всего на территории Тверской области на сегодняшний день действует 18 видов социальных выплат для семей с детьми. Всего на эти цели в 2019 году заложено более 2,4 млрд рублей.

Как считает губернатор Игорь Руденя, для Тверской области формирование позитивных демографических тенденций является первостепенной задачей. Ключевое направление работы – обеспечить рост рождаемости коренного населения региона через системную поддержку семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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