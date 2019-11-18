2019-11-18T09:08:56+03:00
Происшествия

В Твери мужчина позарился на набор инструментов в чужом автомобиле

Злоумышленника задержали полицейские
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленника задержали в течение сутокЗлоумышленника задержали в течение сутокФото: Василий ХОДАРЕВ
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В дежурную часть Центрального отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 28-летний житель областного центра. Мужчина сообщил правоохранителям, что из его припаркованного автомобиля был похищен набор инструментов.

На месте следственно-оперативная группа выяснила, что похититель взломал водительскую дверь, чтобы проникнуть в авто.

Стражам порядка потребовались сутки, чтобы установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 43-летний житель Твери. Подозреваемый доставлен в отдел полиции. В ходе допроса, злоумышленник сознался в содеянном.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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