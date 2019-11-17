Две иномарки не поделили в Твери площадь Капошвара

СЕГОДНЯ 16:58 2019-11-17T17:40:29+03:00

Три человека пострадали, из низ двое - дети.

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Судя по фото, размещённым в паблике «Подслушано у водителей. Тверь», 17 ноября две иномарки следовали перекрёстными курсами.

Очевидно, что хотя бы один двигался на жёлтый сигнал светофора, если даже не оба.

Одна иномарка ехала со стороны вокзала в центр, другая по проспекту Победы в сторону проезда Дарвина. В центре площади они и встретились.

Наличие автомобиля скорой помощи подтверждает, что без пострадавших не обошлось.

Учитывая, что день субботний, происшествие особых заторов на площади Капошвара не создало.

Позже в ГИБДД сообщили, что в ДТП пострадали трое - девочка 13 лет, мальчик 7 лет и женщина 59 лет. Все - пассажиры.

Инспекторы происшествие трактуют как непредоставление преимущества при повороте налево.

ИСТОЧНИК KP.RU