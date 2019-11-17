Две иномарки не поделили в Твери площадь Капошвара
Судя по фото, размещённым в паблике «Подслушано у водителей. Тверь», 17 ноября две иномарки следовали перекрёстными курсами.
Очевидно, что хотя бы один двигался на жёлтый сигнал светофора, если даже не оба.
Одна иномарка ехала со стороны вокзала в центр, другая по проспекту Победы в сторону проезда Дарвина. В центре площади они и встретились.
Наличие автомобиля скорой помощи подтверждает, что без пострадавших не обошлось.
Учитывая, что день субботний, происшествие особых заторов на площади Капошвара не создало.
Позже в ГИБДД сообщили, что в ДТП пострадали трое - девочка 13 лет, мальчик 7 лет и женщина 59 лет. Все - пассажиры.
Инспекторы происшествие трактуют как непредоставление преимущества при повороте налево.
ИСТОЧНИК KP.RU