По шоссе Кимры — Дубна в Тверской области гуляли породистые скакуны

СЕГОДНЯ 15:45 2019-11-17T15:45:24+03:00

Лошадки, не боясь авто, просто гуляли по дороге. Фото VK/Подслушано Кимры

Пользователи соцсетей только предполагают откуда они появились

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С пяти утра 17 ноября паблик «Подслушано Кимры» начал наполняться сообщениями, что по трассе Кимры — Дубна гуляет табун лошадей.

- В 3:15 уже видела их, - пишет одна пользователь.

- Какие красивые лошадки! - восхищается другой, - И куда хозяева смотрят, ведь лошади пострадать могут? И живые, и железные!

Лошадей заметили не просто на дороге, а возле конезавода «Ахалтекинец». В паблике уверяют, что телефон владельцев не отвечает.

Скорее всего лошади каким-то образом покинули территорию конехозяйства и, как это часто бывает с лошадьми, ведомые вожаком решили изучить окрестности.

Ну а вышли они на дорогу потому что просто она встретилась им на пути.

По шоссе в Тверской области гуляют лошади.

ИСТОЧНИК KP.RU