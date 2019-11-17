По шоссе Кимры — Дубна в Тверской области гуляли породистые скакуны
С пяти утра 17 ноября паблик «Подслушано Кимры» начал наполняться сообщениями, что по трассе Кимры — Дубна гуляет табун лошадей.
- В 3:15 уже видела их, - пишет одна пользователь.
- Какие красивые лошадки! - восхищается другой, - И куда хозяева смотрят, ведь лошади пострадать могут? И живые, и железные!
Лошадей заметили не просто на дороге, а возле конезавода «Ахалтекинец». В паблике уверяют, что телефон владельцев не отвечает.
Скорее всего лошади каким-то образом покинули территорию конехозяйства и, как это часто бывает с лошадьми, ведомые вожаком решили изучить окрестности.
Ну а вышли они на дорогу потому что просто она встретилась им на пути.
По шоссе в Тверской области гуляют лошади.
ИСТОЧНИК KP.RU