2019-11-17T13:23:33+03:00
Происшествия

Хакер из Тверской области не стал взламывать карту, он её просто украл

Но долго пользоваться ею ему не удалось — повязали
Олег ХАДАЕВ
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Злоумышленник успел снять с карты 23000 рублей.Злоумышленник успел снять с карты 23000 рублей.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
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В районную полицию пришёл 61-летний житель Западной Двины и сообщил, что у него увели банковскую карту. Будучи пенсионером или предпенсионером, этого полицейские не уточняют, мужчина не слыл богатым, а потому пропажа карты для него явилась существенной утратой.

Дело усугублялось тем, что в банке мужчина узнал - с его карты кто-то списывает средства и уже потратил 23000 рублей.

Полицейские провели оперативное дознание и быстро установили, что карточку у мужчины увёл 23-летний местный житель.

Вместе с потерпевшим он ходил в магазин за выпивкой и закуской. Там-то потенциальная жертва и засветила пин-код карты.

Затем они вместе в доме у этого пенсионера или предпенсионера выпивали и закусывали. Поскольку молодой человек не владел приёмами программирования и иными хакерскими штучками, он просто улучил момент и утащил карту.

Почти хакер задержан, карта возвращена потерпевшему. Что касается злоумышленника, то против него возбуждено уголовное дело не за кражу, а по второй части статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Над несостоявшимся хакером нависло наказание от 300 000 рублей штрафа до пяти лет реального срока. С возмещением ущерба, конечно же.

ИСТОЧНИК KP.RU

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