2019-11-17T10:06:47+03:00
Происшествия

Пытаясь спасти имущество от пожара, женщина сгорела заживо

Трагедия произошла в Торопецком районе Тверской области
Олег ХАДАЕВ
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Женщина сгорела заживоЖенщина сгорела заживоФото: Мария ЛЕНЦ
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Следователь Западнодвинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области начал проверку обстоятельств гибели 55-летней женщины на пожаре.

Её тело обнаружили пожарные 16 ноября, когда закончили борьбу с огнём в деревне Суслово, Торопецкого района.

Прибыв на место следователи установили, что когда загорелся дачный дом, в нём находились супруги.

Обнаружив возгорание, они начали спасать имущество. В этот момент крыша строения обвалилась и погребла под собой несчастную женщину.

После окончательного изучения всех обстоятельств дела, следователь решит, закрывать ли его или оно требует иного процессуального решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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