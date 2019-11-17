Пытаясь спасти имущество от пожара, женщина сгорела заживо
Следователь Западнодвинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области начал проверку обстоятельств гибели 55-летней женщины на пожаре.
Её тело обнаружили пожарные 16 ноября, когда закончили борьбу с огнём в деревне Суслово, Торопецкого района.
Прибыв на место следователи установили, что когда загорелся дачный дом, в нём находились супруги.
Обнаружив возгорание, они начали спасать имущество. В этот момент крыша строения обвалилась и погребла под собой несчастную женщину.
После окончательного изучения всех обстоятельств дела, следователь решит, закрывать ли его или оно требует иного процессуального решения.
ИСТОЧНИК KP.RU