Из-за ремонта на теплосетях возможны перекрытия улиц
Автомобилистам надо быть внимательными
Традиционно, копают там, где дорога.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Из-за плановых ремонтов на тепловых магистралях, вызванных утечками, будут производиться земляные работы. Как следствие, возможно ограничение движения или полное перекрытие улиц.
В частности сегодня, 17 ноября, копать будут на улице Баррикадной у дома 8, на Веселова, близ детского сада №130, на Бебеля, Ефимова и Софьи Перовской.
Об отключении отопления ничего не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU