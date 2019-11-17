2019-11-17T09:04:27+03:00
Общество

Из-за ремонта на теплосетях возможны перекрытия улиц

Автомобилистам надо быть внимательными
Олег ХАДАЕВ
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Традиционно, копают там, где дорога.Традиционно, копают там, где дорога.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Из-за плановых ремонтов на тепловых магистралях, вызванных утечками, будут производиться земляные работы. Как следствие, возможно ограничение движения или полное перекрытие улиц.

В частности сегодня, 17 ноября, копать будут на улице Баррикадной у дома 8, на Веселова, близ детского сада №130, на Бебеля, Ефимова и Софьи Перовской.

Об отключении отопления ничего не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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