2019-11-17T07:22:04+03:00
Происшествия

Житель Твери не доехал до дома с дружеской попойки

И воткнулся в бампер впереди идущей машины
Олег ХАДАЕВ
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ДТП избежать не удалось, а виной всему алкоголь. Фото: УГИБДД по Тверской области.ДТП избежать не удалось, а виной всему алкоголь. Фото: УГИБДД по Тверской области.
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Столкновение произошло на светофоре регулирующем проезд к гипермаркету «Глобус».

Мужчина на Тойоте («Toyota Land Cruiser Prado») ехал домой. Всего-то надо было проехать от Октябрьского проспекта Твери до улицы Можайского. Но учитывая, что мужчина был навеселе, взбодрённый винными парами, и спешил домой, он не учёл дистанцию перед впереди двигающимся грузовичком, и въехал в него.

Водитель грузовичка удивился, но не пострадал. А вот хмельной водитель Тойоты получил лёгкие травмы и ему потребовалась помощь медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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