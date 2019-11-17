Житель Твери не доехал до дома с дружеской попойки

СЕГОДНЯ 07:20 2019-11-17T07:22:04+03:00

ДТП избежать не удалось, а виной всему алкоголь. Фото: УГИБДД по Тверской области.

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Столкновение произошло на светофоре регулирующем проезд к гипермаркету «Глобус».

Мужчина на Тойоте («Toyota Land Cruiser Prado») ехал домой. Всего-то надо было проехать от Октябрьского проспекта Твери до улицы Можайского. Но учитывая, что мужчина был навеселе, взбодрённый винными парами, и спешил домой, он не учёл дистанцию перед впереди двигающимся грузовичком, и въехал в него.

Водитель грузовичка удивился, но не пострадал. А вот хмельной водитель Тойоты получил лёгкие травмы и ему потребовалась помощь медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU