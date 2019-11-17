Житель Твери не доехал до дома с дружеской попойки
И воткнулся в бампер впереди идущей машины
ДТП избежать не удалось, а виной всему алкоголь. Фото: УГИБДД по Тверской области.
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Столкновение произошло на светофоре регулирующем проезд к гипермаркету «Глобус».
Мужчина на Тойоте («Toyota Land Cruiser Prado») ехал домой. Всего-то надо было проехать от Октябрьского проспекта Твери до улицы Можайского. Но учитывая, что мужчина был навеселе, взбодрённый винными парами, и спешил домой, он не учёл дистанцию перед впереди двигающимся грузовичком, и въехал в него.
Водитель грузовичка удивился, но не пострадал. А вот хмельной водитель Тойоты получил лёгкие травмы и ему потребовалась помощь медиков.
ИСТОЧНИК KP.RU