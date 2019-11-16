2019-11-16T18:05:55+03:00
Происшествия

Неправильный манёвр на трассе «Балтия» обернулся столкновением

Есть пострадавшие
Олег ХАДАЕВ
Поделиться:
Причиной ДТП стал неправильный обгон. Фото: УГИБДД по Тверской области.Причиной ДТП стал неправильный обгон. Фото: УГИБДД по Тверской области.
Изменить размер текста:

Сегодня, 16 ноября, на 363 километре трассы «Балтия», что в Западнодвинском районе Тверской области, произошло ДТП, обошедшееся, к счастью, без жертв.

Водитель на белой «Приоре» пошёл на обгон, но, не рассчитал возможностей и траектории. Далее предсказуемо — на встречке он задел фургончик «Газель», к счастью, только по касательной.

Помощь медиков понадобилась двоим, а могильщиков, к счастью, никому.

Учитывая, что М-9 «Балтия» в том месте не очень широкая, то, что столкновение обошлось без жертв, можно считать чудом.

Газель, кстати, после столкновения улетела в кювет, а «Приора» осталась на трассе.

Оба водителя были трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Ржева пытался обогатиться за счёт запчастей
«Комсомольская правда»-Тверь» дарила одарённым детям часы
На качество дорог в Тверской области можно пожаловаться в соцсеть
Водитель-женщина пошла на таран под Тверью, потому что перепутала полосы
Лучший спектакль для детей показывают в Тверском театре кукол
Как правильно себя держать перед объективом камеры расскажут в Тверской областной библиотеке имени Горького
Старообрядцам Твери разрешили строить в городе храм
Продолжается ремонт разрушенных наводнением дорог в Тверской области
Первый ларёк соответствующий дизайн-коду появился в Твери
Концерт ансамбля индийского танца "Бхарат" соберет в Твери всех влюбленных в Индию
В Твери пройдет благотворительный инклюзивный концерт «Нити добра»
Более 400 школьников приняло участие в конкурсе рисунков Детского музейного центра Твери
В Твери участились вызовы "скорой" к детям и к сердечникам