Неправильный манёвр на трассе «Балтия» обернулся столкновением

16 Нояб. 18:05 2019-11-16T18:05:55+03:00

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Сегодня, 16 ноября, на 363 километре трассы «Балтия», что в Западнодвинском районе Тверской области, произошло ДТП, обошедшееся, к счастью, без жертв.

Водитель на белой «Приоре» пошёл на обгон, но, не рассчитал возможностей и траектории. Далее предсказуемо — на встречке он задел фургончик «Газель», к счастью, только по касательной.

Помощь медиков понадобилась двоим, а могильщиков, к счастью, никому.

Учитывая, что М-9 «Балтия» в том месте не очень широкая, то, что столкновение обошлось без жертв, можно считать чудом.

Газель, кстати, после столкновения улетела в кювет, а «Приора» осталась на трассе.

Оба водителя были трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU