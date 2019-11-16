2019-11-16T16:46:19+03:00
Звезды

«Комсомольская правда»-Тверь» дарила одарённым детям часы

Подведены итоги городского конкурса юных художников
Олег ХАДАЕВ
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Шеф-редактор "КП"-Тверь" Татьяна Румянцева вручает Анастасии Архипенковой специальный приз.Шеф-редактор "КП"-Тверь" Татьяна Румянцева вручает Анастасии Архипенковой специальный приз.Фото: Алина ПЕТРОВА
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Восьмой ежегодный городской конкурс детского и юношеского творчества «Рисуем с музеем» завершился 16 ноября традиционным подведением итогов и награждением победителей.

Ранее Детский музейный центр Тверского государственного объединённого музея, как организатор конкурса, объявил тему - «Часы бывают разные».

1 ноября был проведён отборочный тур, где и оценивались работы юных живописцев.

Понятно, что все победителями быть не могут, ведь представлено было более 400 работ учащихся школ искусств Твери и области, общеобразовательных школ, детсадов. И поэтому «Комсомольская правда»-Тверь», как информационный партнёр конкурса и член жюри, учредила собственный приз, для тех, кому чуть-чуть не хватило до победы.

В итоге три конкурсантки — Матвеева Элина, 8 лет, Четвёркина Татьяна, 11 лет и Архипенкова Анастасия, 11 лет, памятуя о теме конкурса, получили фирменные настенные часы от «КП»-Тверь».

Вручала их шеф-редактор "КП"-Тверь", в прошлом художник, Татьяна Румянцева.

Поздравляем всех участников конкурса и желаем новых успехов!

Элина Матвеева на фоне работ-призёров "Комсомольской правды"-Тверь. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Элина Матвеева на фоне работ-призёров "Комсомольской правды"-Тверь.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

"Комсомолка" тоже не осталась без диплома. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

"Комсомолка" тоже не осталась без диплома.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Те самые часы. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Те самые часы.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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