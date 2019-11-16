Водитель-женщина пошла на таран под Тверью, потому что перепутала полосы
Утром 16 ноября по эстакаде развязки с объездной дорогой трассы М-10 «Россия», напротив посёлка Никольское, на своём авто двигалась водитель-женщина.
Она, как сообщают в управлении ГИБДД по Тверской области, была уверена, что едет по дороге с односторонним движением.
Навстречу ей ехал другой автомобиль, водитель которого не знал о жутком заблуждении женщины. Грустный итог — автомобили впечатались друг в друга.
Машины получили весьма существенные повреждения, водители, к счастью, живы. Женщине-водителю потребовалась медицинская помощь. Всего в ДТП травмированы трое.
Оба водителя, кстати, были трезвые.
ИСТОЧНИК KP.RU