Водитель-женщина пошла на таран под Тверью, потому что перепутала полосы

СЕГОДНЯ 12:46 2019-11-16T14:12:47+03:00

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Утром 16 ноября по эстакаде развязки с объездной дорогой трассы М-10 «Россия», напротив посёлка Никольское, на своём авто двигалась водитель-женщина.

Она, как сообщают в управлении ГИБДД по Тверской области, была уверена, что едет по дороге с односторонним движением.

Навстречу ей ехал другой автомобиль, водитель которого не знал о жутком заблуждении женщины. Грустный итог — автомобили впечатались друг в друга.

Машины получили весьма существенные повреждения, водители, к счастью, живы. Женщине-водителю потребовалась медицинская помощь. Всего в ДТП травмированы трое.

Оба водителя, кстати, были трезвые.

ИСТОЧНИК KP.RU