2019-11-16T06:56:27+03:00
Общество

Старообрядцам Твери разрешили строить в городе храм

Они ждали этого 15 лет
Олег ХАДАЕВ
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Так будет выглядеть Старообрядческий храм. Фото: Русская вера.Так будет выглядеть Старообрядческий храм. Фото: Русская вера.
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Община старообрядцев Твери 15 лет ждала разрешения на строительство храма во имя святой благоверной княгини Анны Кашинской Русской Православной старообрядческой Церкви.

Собственно, землю под строительство выделили ещё в 2013 году, но регулярно отказывали в праве построить сам храм, как сообщает сайт «Русская вера».

Сама же история тянется с 2004 года.

Можно было обойтись и без дорогостоящего строительства, если бы в 90-е годы старообрядцам разрешили занять какой-либо неиспользуемый по назначению храм Твери, коих тогда было много.

Но светская власть храмы передавала РПЦ, которая обладала теми же правами на это, как и старообрядческая церковь.

Старообрядческий храм будет построен в посёлке «Чкаловский» Твери на 3-ей Волоколамской улице.

Старообрядчество возникло на Руси в результате раскола из-за реформы Церкви, предпринятой в 1650—1660-х годах патриархом Никоном и царём Алексеем Михайловичем Романовым, целью которой провозглашалась унификация богослужебного чина Русской церкви с греческой церковью и прежде всего — с Церковью Константинопольской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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