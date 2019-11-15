Концерт ансамбля индийского танца "Бхарат" соберет в Твери всех влюбленных в Индию

15 Нояб. 23:51 2019-11-15T23:54:21+03:00

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24 ноября в ДК "Пролетарка" Твери состоится праздничный концерт народного ансамбля индийского танца "Бхарат" (руководитель Марина Брынова) - "О, Ганг, тебе я песнь пою". Гости увидят классические и народные танцы разных штатов Индии.

Гости программы: студенты ТГМУ, группа этнической музыки "Ашель", а также исполнители индийской музыки Антон Лялин, табла и Андрей Костин, ситар (Москва).

- "Ганга Махотсава — ежегодный индийский праздник, устраиваемый в честь священной реки Ганг. Проходит он традиционно в ноябре в не менее почитаемом индусами городе Варанаси (это на северо-востоке страны). Главная традицияпраздника – запуск по реке горящих ламп. Чем дольше горит фонарик, тем больше шансов, что высшие силы исполнят просьбу или желание его хозяина, - рассказывает Марина Брынова. - Но наша программа будет больше о традициях и древней культуре, что в Индии сохраняются веками и передаются из поколения в поколение. В этом и есть духовная сила народа.

Начало в 15.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU