В Твери пройдет благотворительный инклюзивный концерт «Нити добра»

15 Нояб. 23:33 2019-11-15T23:33:57+03:00

Все собранные средства будут направлены на оказание помощи детям и молодым людям

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24 ноября в Тверском театре юного зрителя состоится благотворительный инклюзивный концерт «Нити добра», который объединит на одной сцене участников с различными нарушениями и обычных творческих людей города Твери.

- Вы окунетесь в атмосфера любви, дружбы, заботы, неповторимых эмоций и поможете БФ «Добрый мир» в осуществлении программ помощи детям и молодым людям с тяжелыми заболеваниями, - рассказывают организаторы и обращаются ко всем горожанам. - Давайте все месте сделаем еще один шаг и уберем барьеры, мешающие нам понимать и помогать друг другу! Ведь каждый ребенок имеет право на полноценное общение со сверстниками, самовыражение, признание и достойную и интересную жизнь в обществе.

Данный концерт объединит на одной сцене молодых людей и целые коллективы детей как с особенностями в здоровье, так и обычных ребят – воспитанников танцевальных студий нашего города: «Бродвей», «Триумф», «Славяне», «Атмосфера», «Круиз», «Летите голуби», «Angel Dance» (ТРО МООДИР "Дети-Ангелы"), «Сюрпиз» (ГКОУ «Кашинская школа-интернат») и многие другие.

Специальный гость: скрипач — виртуоз Грачик Аванесян.

Все собранные средства будут направлены на оказание помощи подопечным фонда детям и молодым людям.

Начало в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU