2019-11-15T23:21:40+03:00
Звезды

Более 400 школьников приняло участие в конкурсе рисунков Детского музейного центра Твери

Итоги подведут 16 ноября
Ирина ТАРАСОВА
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Дети рисовали часы и время. Фото: ДМЦ ТГОМДети рисовали часы и время. Фото: ДМЦ ТГОМ
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В Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея готовятся подвести итоги ежегодного конкурса рисунков "Рисуем с музеем", посвященного "часам". Напомним, в конце октября в ДМЦ открылась выставка "Часы бывают разные...".

"Часы" могут быть разными. Это и старейшее изобретение человечества для измерения хода времени, это и неизменные свидетели жизни разных поколений.

Участникам предлагалось не просто нарисовать часы, а попытаться рассказать, как они служили людям в разные эпохи, в разных странах, в городах и селениях. Можно было и пофантазировать, и нарисовать часы будущего.

Победителей конкурса жюри определило 10 ноября.

- В этом году в конкурсе приняло участие 428 человек в возрасте от 3 до 18 лет. Если перечислять организации, то это: 19 общеобразовательных школ, 1 детский сад, 2 семьи, Медновская школа-интернат и 18 самых разных художественных школ, студий и Центров творческого развития, - рассказывает куратор конкурса старший научный сотрудник ДМЦ Елена Клюева.

16 ноября в 15.00 состоится награждение лучших. Уже можно сказать, что призы и грамоты получат 25 юных художников.

ДМЦ, ул. Советская, 3а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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