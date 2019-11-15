Лимузины не в почете: в Твери жених приехал за невестой на фуре
Лимузины нынче не в моде. Это подтвердил один из женихов Твери, который приехал за невестой на большегрузе.
Днем,15 ноября, на улицах областной столицы горожане заметили украшенные свадебными лентами и кольцами фуры.
До блеска отполированные они ехали по одной из улиц, а позже успешно припарковались у центрального ЗАГСА на проспекте Чайковского. Фото опубликовали очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь".
Читатели паблика поддерживают жениха, имя которого неизвестно, одобрительными возгласами и комментариями и желают молодым счастья.
Большегрузы успешно припарковались у Центрального ЗАГСА Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Кирилл Быков
ИСТОЧНИК KP.RU