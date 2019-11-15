2019-11-15T12:30:32+03:00
Общество

Лимузины не в почете: в Твери жених приехал за невестой на фуре

Украшенные большегрузы заметили на улицах очевидцы
Ольга ТРОФИМОВА
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Жених едет за невестой Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Елена ФоминаЖених едет за невестой Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Елена Фомина
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Лимузины нынче не в моде. Это подтвердил один из женихов Твери, который приехал за невестой на большегрузе.

Днем,15 ноября, на улицах областной столицы горожане заметили украшенные свадебными лентами и кольцами фуры.

До блеска отполированные они ехали по одной из улиц, а позже успешно припарковались у центрального ЗАГСА на проспекте Чайковского. Фото опубликовали очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь".

Читатели паблика поддерживают жениха, имя которого неизвестно, одобрительными возгласами и комментариями и желают молодым счастья.

Большегрузы успешно припарковались у Центрального ЗАГСА Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Кирилл Быков

Большегрузы успешно припарковались у Центрального ЗАГСА Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Кирилл Быков

ИСТОЧНИК KP.RU

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