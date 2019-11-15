В Тверской области двое мужчин вскрыли фуру и украли аккумуляторы
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Озерный и Солнечный обратился 5-летний мужчина. Пострадавший сообщил, что из его большегруза неизвестные похитили два аккумулятора стоимостью 10 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили, что автомобиль потерпевшего не имеет сигнализации и был припаркован во дворе жилого дома. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались нигде не работающие двое местных жители.
Злоумышленников задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU