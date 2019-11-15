В Тверской области двое мужчин вскрыли фуру и украли аккумуляторы

СЕГОДНЯ 09:07 2019-11-15T09:09:14+03:00

В Тверской области из большегруза украли два аккумулятора Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Озерный и Солнечный обратился 5-летний мужчина. Пострадавший сообщил, что из его большегруза неизвестные похитили два аккумулятора стоимостью 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что автомобиль потерпевшего не имеет сигнализации и был припаркован во дворе жилого дома. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались нигде не работающие двое местных жители.

Злоумышленников задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU