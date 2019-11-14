2019-11-14T23:07:26+03:00
Звезды

Музыкально-художественный перформанс возродит ротонду Ботанического сада Твери на глазах у зрителей

Внести свою лепту могут все желающие
Ирина ТАРАСОВА
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Посетить прекрасный концерт и помочь в восстановлении прекрасной ротонды могут все желающие. Фото: из архива Ботанического сада ТвГУПосетить прекрасный концерт и помочь в восстановлении прекрасной ротонды могут все желающие. Фото: из архива Ботанического сада ТвГУ
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16 ноября в Тверской академической филармонии состоится благотворительный концерт со смыслом "Время возрождения". Цель его – собрать средства, которые затем пойдут на восстановление утраченной ротонды в Ботаническом саду ТвГУ.

Принять участие в благотворительной акции, а точнее возглавить её, согласился известный пианист и композитор Евгений Соколовский.

Весь этот вечер со сцены филармонии будет звучать прекрасная музыка, 16 авторских композиций. Но организаторы готовят и особенный сюрприз.

- То, что будет проходить, я назвал музыкально-художественным перформансом – делится с "КП-Тверь" режиссер мероприятия Тарас Кузьмин. – Сложно рассказывать не раскрывая всей интриги, но я попробую. Десять тверских художников с помощью своего таланта и творчества воссоздадут ротонду на глазах зрителей. Её возрождение, пусть пока и виртуальное, но произойдет. И мы будем надеяться, что этот закрепленный образ в нашем сознании поможет в том, чтобы она восстановилась как можно быстрее и в реальной жизни.

Начало в 17.00.

Билеты еще есть.

ВАЖНО: по вопросам приобретения билетов обращаться по телефону: + 7-903-809-96-15 Александра, + 7-915-714-17-97 Октябрина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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